Alitalia va via, il Trapani-Roma lo garantirà Albastar

La compagnia “Albastar” garantirà il volo giornaliero da Trapani-Birgi su Roma Fiumicino, con partenza alle 7 del mattino dallo scalo trapanese e rientro da Roma per Trapani, con partenza dalla Capitale alle 20,30. È questo l’annuncio che il Presidente dell’Airgest Spa, Salvatore Ombra, ha dato al termine del flash mob che si è tenuto questa mattina presso l’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani. Qualche giorno addietro aveva detto addio a Trapani “Alitalia”, che doveva garantire i voli per Roma e Milano.

A Trapani sarà basato un aereo della compagnia. “Albastar”, con Boeing 737-800, garantirà, oltre il volo per Roma, anche quello per Cuneo e Milano Malpensa. «La compagnia, proprio quest’anno, festeggerà 10 anni di attività», ha detto Daniela Caruso, Presidente dell’Albastar, la compagnia spagnola con a capo una …









