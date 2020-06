Al via la IX Battuta Fotografica “Gibellina Museo all’aperto”. 

Domenica 21 giugno 2020, con la partecipazione dell ́Unione Italiana Fotoamatori (UIF) e della Proloco di Gibellina, prenderà il via la IX edizione della BATTUTA FOTOGRAFICA MONUMENTALE E PAESAGGISTICA, organizzata dal Club per l ́Unesco di Castelvetrano Selinunte, dedicata quest ́anno a “Gibellina Museo all’aperto.

L’evento ha avuto il Patrocinio del Comune di Gibellina e della Fondazione Orestiadi. La “BATTUTA FOTOGRAFICA” MONUMENTALE E PAESAGGISTICA, è organizzata dal Club per l’Unesco di Castelvetrano Selinunte in collaborazione con l’Unione Italiana Fotoamatori (UIF) e della Proloco di Gibellina. L’evento, in linea con gli scopi statutari del Club, ha lo scopo di far conoscere il nostro territorio al fine di promozionarlo e valorizzarlo nei suoi aspetti più reconditi e di conservare memoria di monumenti e opere d’arte che nel corso del tempo vengono per incuria e/o inedia dell& …









