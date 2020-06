Accordo Rotary Castelvetrano- Diocesi di Mazara. La chiesa degli Agonizzanti sarà la nuova sede del club

E’stata inaugurata ieri pomeriggio,la nuova sede del Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice. La prestigiosa sede, sita in via Milazzo n. 42 a Castelvetrano presso la Chiesa degli Agonizzanti.

Grazie alla collaborazione e volontà d’intenti tra il Rotary club di Castelvetrano e la Diocesi di Mazara del Vallo, il Rotary utilizzerà la Chiesa degli Agonizzanti come sede per le proprie attività occupandosi della sua manutenzione e restituendo alla città un monumento e luogo di culto storico.

Sorta nel secolo XV sotto il titolo di San Sebastiano, ad opera dell’omonima confraternita. Nel tempo ampliata e ristrutturata per volere del principe Diego Aragona Tagliavia e Pignatelli venne dedicata a Nostra Signora degli Agonizzanti.

Sede della Compagnia de’ Bianchi che si occupava di dare conforto ai condannati a morte per la Giustizia, presso la Nuova Chiesa degli Agonizzanti si prestava assistenza spirituale …









