Volley, A2. Giulia Caserta è l’ultimo colpo di una Sigel scatenata sul mercato

Si registra un nuovo ingresso nella squadra azzurra rinnovata per 9/12 al suo interno. Entra a far parte del roster un ultimo elemento volto ad allestire la Sigel Marsala edizione 2020/’21. Ad essere più precisi trattasi di una centrale. La centrale in questione è la 21enne Giulia Caserta, nata a Torino, alta 185 cm, reduce dall’annata appena giunta ai titoli di coda con i colori di Itas Martignacco, formazione di serie A2 del Friuli-Venezia Giulia.



Caserta deve all’Unionvolley Pinerolo la trafila nelle giovanili e il salto in Prima Squadra. Complessivamente sette anni di militanza nella societá torinese che l’ha lanciata e che le ha consentito di calcare nella stagione sportiva 2018/2019 sotto la guida tecnica di coach Massimo Moglio il palcoscenico della serie A, categoria conquistata a suon di impegno e bravura nell’annata 2017/2018 di B1 Nazionale con la gioia della promozione.



Con questo che si appresta a









