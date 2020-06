Trapani, la preside dell’Istituto Pertini ringrazia i docenti con una lettera

“L’ispirazione per scrivere la lettera mi è venuta dalla lettura e consultazione degli elaborati realizzati dai ragazzi per l’esame di terza media, parole che definivano un ritratto di quelli che sono stati i loro tre anni mi hanno fatto percepire con quale anima i docenti li hanno seguiti”.

Con queste parole la dirigente dell’istituto ‘Pertini’ di Trapani Marialaura Lombardo racconta a diregiovani.it, le emozioni che l’hanno spinta a scrivere una lettere a docenti e studenti poco prima del primo giorno di esami di terza media.

I ragazzi e le ragazze completano il loro ciclo di studi dopo un anno particolarmente inteso che ha visto protagonisti, oltre a loro, le loro docenti che, come racconta la preside nella lettera, hanno dato il massimo per dare agli studenti la possibilità di sostenere al meglio una tappa importante …









