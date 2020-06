Trapani-Alcamo via Milo: l’assessore Falcone va al Ministero dell’Ambiente, ma non c’è nessuno 

L’assessore regionale ai Trasporti Marco Falcone va al Ministero dell’Ambiente a Roma per avere risposte sulla tratta ferroviaria Trapani-Alcamo via Milo. Al ministero, però, non trova nessuno.

E’ chiusa da tanti anni a seguito di una frana. Da allora quella tratta ferroviaria non è stata più ripristinata e a parte i tanti annunci di inizio lavori e di fondi stanziati non si è visto altro.

Qui potete leggere uno dei tanti nostri articoli, che fa la storia di quanto accaduto e che riportava l’ennesima presa in giro dei lavori che dovevano iniziare.

Oggi ci ha riprovato a rimescolare le carte e soprattutto a smuoverle, l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, che è stato a Roma in cerca di risposte visto che è necessario un parere del ministero dell’Ambiente. Ma Falcone dice che al ministero non c’è nessuno. Non ci sono dirigenti, non c’è …









