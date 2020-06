Trapani, a Punta Tipa divelti i cartelli contro l’abbandono dei rifiuti

Sabato scorso, un nutrito gruppo di volontari, chiamati a raccolta dall’associazione giovanile Trapani per il Futuro, ha pulito il litorale di punta Tipa, raccogliendo di tutto: vetro, plastica e sacchetti di spazzatura. Ultimati i lavori, i volontari avevano affisso dei cartelli contro l’abbandono dei rifiuti. Questa mattina, l’amara scoperta: i cartelli sono stati tutti divelti.

Sulla vicenda è intervenuto l’assessore comunale Ninni Romano: “Cos’è una sfida? – si domanda – La dimostrazione che nulla puo’ e deve cambiare? Vogliono farci paura? L’Amministrazione comunale – aggiunge – certo non si ferma e così pure gli esemplari giovani che sabato mattina hanno dimostrato un alto senso di cittadinanza e amore per la propria terra. Invito ancora una volta i cittadini a collaborare e a segnalare comportamenti illeciti”.









Leggi la notizia completa