Se l’Asp di Trapani è immune al Covid… 

L ’Asp di Trapani, ossia alcune stanze della sede di via Mazzini, devono essere immuni al Covid e le regole che l’ Azienda sanitaria detta per gli altri – mascherine, distanziamento fisico, prudenza – non valgono per chi viene invitato a partecipare a manifestazioni a scopo sociale come quella che si è svolta questa mattina con la consegna di un ecografo da parte del distretto del Rotary Sicilia e Malta.

Ed, infatti, nel corso della cerimonia, al quarto piano del quartier generale della Sanità, si è venuto a creare un assembramento di persone a contatto di gomito tra di loro e senza dispositivo di sicurezza. In barba, quindi, a regole, normative e decreti.

I dipendenti che lavorano negli uffici dell’Asp, però, indossano tutti la mascherina.

E all’ingresso è collocato uno scanner che dopo aver controllato la temperatura corporea, invita l’utente …









