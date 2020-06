Porto di Marsala, ecco come la mafia trapanese cercava di inserirsi nei lavori 

Le grandi opere pubbliche come sappiamo fanno gola alla criminalità organizzata e non è da meno il Marina di Marsala che doveva essere realizzato dalla Myr.

Secondo programma, doveva essere pronto in questi giorni, in concomitanza con l’inizio dell’estate 2020.

L’interesse per l’importante infrastruttura portuale da parte della mafia trapanese emerge dal processo scaturito dall’operazione antimafia Scrigno che, nel marzo del 2019, ha portato agli arresti tra gli altri, dell’ex deputato regionale Paolo Ruggirello, i fratelli Pietro e Francesco Virga, ai vertici della famiglia mafiosa di Trapani e di Franco Orlando, già condannato per associazione mafiosa.

Secondo quanto riporta nomarineresort.it, la famiglia trapanese cerca in qualche modo di avvicinare, da un lato il presidente del consiglio comunale di Marsala Enzo Sturiano e dall’altro Salvatore Ombra, presidente di Airgest e fratello del titolare della …









