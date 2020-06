Pallacanestro Trapani, il preparatore atletico Giacomo Sorrentino lascia il club granata

Il preparatore atletico della prima squadra Giacomo Sorrentino non farà più parte dello staff tecnico della Pallacanestro Trapani durante la prossima stagione sportiva.

Dopo due anni di intensa collaborazione, Giacomo Sorrentino ha scelto di non proseguire a Trapani la sua carriera.

La Pallacanestro Trapani augura al preparatore atletico Giacomo Sorrentino le migliori fortune umane e professionali per il proseguo della sua carriera.

Queste le parole di saluto di Sorrentino: “Ringrazio sentitamente la famiglia Basciano che in questi anni ha creduto in me e mi ha dato la possibilità di vivere questa incredibile esperienza da professionista in una realtà di altissimo livello come è la Pallacanestro Trapani. Vorrei inoltre esprimere i miei più sinceri ringraziamenti a tutta la famiglia granata che mi ha fatto sentire a casa in questo percorso. L’augurio è quello di rivederci presto sui campi, un abbraccio a tutti”.

