Palermo. Tenta furto nella scuola: arrestato 30enne

I carabinieri della Stazione Acqua dei Corsari hanno tratto in arresto, per il reato di furto aggravato e danneggiamento, B.G. 30enne di Misilmeri, già noto alle forze dell’ordine.

I militari, durante un servizio notturno di prevenzione e controllo del territorio, hanno notato che una grata dell’istituto comprensivo “Guttuso-Castrogiovanni” in via Ammiraglio Cristodulo era divelta e la relativa finestra era spalancata.

All’interno del plesso scolastico, che appariva in disordine e a soqquadro, veniva intercettato il giovane che, in possesso di un computer e diverso materiale informatico, cercava di darsi alla fuga.

Perquisito, veniva trovato in possesso di diversi arnesi da scasso appena utilizzati.

L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari; la refurtiva è stata riconsegnata alla preside della scuola.

L'arresto è stato convalidato …









