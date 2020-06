Operazione antimafia a Castellammare, indagati anche l’avvocato Di Bono e Francesco Foderà

Non c’è solo il Sindaco di Castellammare del Golfo, Nicola Rizzo, tra gli indagati dell’operazione antimafia “Cutrera” di queste ore.

Avvisi di garanzia sono stati notificati anche all’ex vice presidente del Consiglio comunale di Castellammare del Golfo, Francesco Foderà, scoperto a rivolgersi al capo mafia locale dopo aver subito il furto di un suo mezzo agricolo, e all’avvocato trapanese Francesco Di Bono, ex presidente del consiglio comunale di Trapani, intercettato a discutere di vertenze da risolvere con il capo mafia di Trapani Francesco Virga che in carcere ha ricevuto la notifica di questa nuova ordinanza.









