Mazara, uomo muore improvvisamente colto da un malore

Intorno alle ore 12.00 un uomo di 78 anni di Mazara è morto improvvisamente colto da un malore. L’uomo insieme ad un amico aveva appena posteggiato la bicicletta nel marciapiede di via Madonna del Paradiso all’altezza della pizzeria American Style per farsi una passeggiata. Improvvisamente l’uomo ha avvertito un forte di giro di testa ed appoggiandosi all’amico che era con lui, si è accasciato a terra. Immediatamente sono stati avvertiti i soccorsi che sono intervenuti con un’ambulanza e successivamente coadiuvati da un’ulteriore ambulanza giunta sul posto. I soccorritori del 118 insieme all’unita di rianimazione per più di un’ora hanno eseguito il massaggio cardiaco sull’uomo collegando anche ossigeno, flebo ed eseguendo l’elettrocardiogramma ma i tentativi per salvargli la vita sono stati invani. Sul posto sono intervenute anche numerose pattuglie della Polizia di …









