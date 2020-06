Mazara, incidente in via Casa Santa, auto capovolta

Poteva avere un epilogo ben più drammatico ma fortunatamente sembra che sia finita bene per un anziano automobilista la cui auto si è capovolta in via Casa Santa.

Erano trascorse le ore 15 di questo pomeriggio quando un anziano a bordo della sua Lancia Y stava procedendo in via Casa Santa in direzione via Salemi. Ad un certo punto, all’altezza dell’ingresso secondario dell’Istituto scolastico “Luigi Pirandello”, a causa probabilmente di un malore, l’uomo avrebbe perso il controllo dell’auto che dopo aver investito un’auto parcheggiata si è capovolta.

Immediati i soccorsi attraverso autoambulanza del 118 che hanno trasportato l’uomo nel vicino Ospedale “A.Ajello” per accertamenti. Seppur in stato di shock le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Sul luogo dell'incidente (vedi foto di copertina) una pattuglia della Polizia Municipale per le consuete









