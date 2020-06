Marsala, paura nella notte in via del Fante. Due auto vanno a fuoco

Paura questa notte in via del Fante a Marsala, per un incendio che ha coinvolto due auto.

L’allarme è scattato intorno alle 4 del mattino, quando è andata a fuoco una Ford Fiesta parcheggiata all’interno di un complesso di palazzi in via Del Fante. L’auto è andata completamente distrutta. Le fiamme hanno coinvolto anche un’altra auto parcheggiata accanto, una Fiat 500 L, seriamente danneggiata.

Tanta paura tra i residenti, perchè le auto erano parcheggiate proprio accanto ai palazzi, e il fitto fumo nero ha costretto tutti a tenere chiuse le finestre.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Marsala che hanno spento le fiamme. Non è ancora chiara la causa dell’incendio, saranno le perizie dei vigili del fuoco ad individuare un’eventuale matrice dolosa.









