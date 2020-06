Marsala, Massimo Pastore: “Il TAM rischia di chiudere e il Comune non ci dà nessuna risposta”

Massimo Pastore, attore, regista, docente di teatro, fondatore e animatore del TAM, Teatro Abusivo di Marsala. Ci dispiace sentire che il TAM è una delle vittime del lockdown dovuto al Coronavirus e soprattutto della politica che non dà risposte alle esigenze nate dalla chiusura forzata.

Noi rischiamo di chiudere, è inutile fare giri di parole. Non abbiamo mai chiesto contributi e ci siamo basati su una sorta di autofinanziamento. Come tutte le piccole realtà di formazione facciamo i nostri spettacoli sotto forma di saggio degli allievi, e oggi siamo travolti. Siamo fermi da quattro mesi, in un locale dove paghiamo affitto e bollette. Non abbiamo la possibilità di contare su quel piccolo contributo volontario che danno i nostri ragazzi e siamo così in una fase drammatica, che costa a me personalmente dieci anni di vita, di sogni, di entusiasmo, ma per la quale nessuno sembra …









