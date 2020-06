Marsala “bella fitusa”, la discarica in via Pupo

Decine di sacchi neri di immondizia abbandonati in un appezzamento di terreno ai lati di via Pupo, in contrada San Michele Rifugio.

Degli abbandoni di rifiuti in questa strada della periferia nord di Marsala, ci siamo occupati già altre volte.

Per Marsala “bella fitusa”, come potete vedere dalla foto, c’è una incredibile quantità di spazzatura che evidentemente, cittadini, della zona o di passaggio, lasciano sistematicamente lì, come se fosse una vera “isola Ecologica”.

Anche in questo, come in altre decine di casi sparsi in tutto il territorio comunale, la mancanza di controlli o di una fototrappola nella zona non ha ancora fermato la vergognosa abitudine di lasciare in strada i rifiuti.

Per le vostre segnalazioni vi ricordiamo di scrivere a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, o inviare le vostre segnalazioni tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 327 53 101 56.













