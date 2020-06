L’operazione antimafia “Cutrera” a Castellammare del Golfo. Tutti i particolari

Sono 14 le persone arrestate e undici quelle denunciate questa mattina, nel corso dell’operazione antimafia “Cutrera”, eseguita dai carabinieri a Castellammare del Golfo ed emessa dal gip del Tribunale di Palermo su richiesta della Procura antimafia.

Tra gli indagati c’è anche il Sindaco Nicola Rizzo. Ma vediamo nei dettagli il conunicato stampa dei militari:

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trapani, hanno tratto in arresto, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo su richiesta della locale Procura della Repubblica – DDA – ordinanza 14 esponenti alla famiglia mafiosa di Castellamare del Golfo, per associazione di tipo mafioso, estorsione, furto, favoreggiamento, violazione della sorveglianza speciale e altro, tutti reati aggravati dal metodo mafioso. Altre 11 persone sono state denunciate a piede libero. Eseguite inoltre decine di perquisizioni.

L’operazione ha visto impegnati impegnati 200 militari dell’Arma con il …









Leggi la notizia completa