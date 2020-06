Il sindaco Castiglione dice NO all’impianto di compostaggio

Il sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione, dice no al progetto per la costruzione di impianto di compostaggio nel territorio di Mazara del Vallo, a confine con la frazione di Torretta Granitola. Benché formalmente ricadente nel Comune di Mazara del Vallo, l’impianto non potrebbe, infatti, che avere fortissime ripercussioni sull’intera popolazione campobellese, in considerazione del fatto che l’attività di compostaggio presenta rischi sanitari che inevitabilmente costituirebbero fonte di pericolo per l’intera area in cui insistono tanti terreni agricoli con coltivazioni d’eccellenza, oltre che i pozzi d’acqua utilizzati per l’alimentazione della rete idrica del nostro Comune e di quello mazarese. Senza considerare, poi, che l’impianto dovrebbe sorgere nelle vicinanze della riserva naturale dei Gorghi Tondi e del Lago di Preola, e a pochi chilometri dal sito archeologico delle Cave di Cusa.

« …









Leggi la notizia completa