I medici trapanesi: “Riaprire i Cup, sono servizi essenziali”

“Riaprire i Centri unici di prenotazione in provincia di Trapani”. Lo chiede lo Snami, il sindacato autonomo dei medici, presieduto in provincia da Biagio Valenti, con una lettera inviata alle istituzioni, dalla Regione, all’Asp, ai sindaci.

Ecco la lettera del presidente dello Snami.

In questo periodo di emergenza da Covid, per limitare l’accesso dell’utenza al distretto, sono stati chiusi i CUP, con conseguenti oggettive difficoltà per i pazienti, in particolare per i neoplastici i quali debbono osservare follow-up a scadenze ben precise e per quelli fragili affetti da patologie croniche evolutive.

Ma adesso che si è riattivata la mobilità inter-regionale, con abolizione della quarantena e di tutti gli obblighi che ne derivavano, ad emergenza COVID quindi pressochè superata, in particolare nell’intera Regione Siciliana, questo a mio parere non ha più senso.

Adesso ancora, per evitare l'









