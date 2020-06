“Castelvetrano non si è candidato per la Zes” – Turano smentisce il PD

“Spiace che il segretario cittadino del Pd Pasquale Calamia abbia seguito poco la vicenda delle Zes perché allora saprebbe che per rientrare nella Zes Sicilia Occidentale c’era l’opportunità di candidarsi ma qui non è mai giunta nessuna candidatura dal Comune di Castelvetrano” lo afferma l’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano (in foto)

“Chiarito che non esiste nessuna esclusione di Castelvetrano – continua Turano – mi sembra importante evidenziare al segretario cittadino del Pd la posizione corretta del suo segretario provinciale il sindaco di Salemi Venuti che ha riconosciuto nella ZES un’opportunità per tutto il territorio trapanese”.

