Calamia, Pd : “Paradossale che il territorio di Castelvetrano non sia inserito nelle Zone Economiche Speciali”

Nella giornata di ieri sono state rese note le ZES, ed i provincia di Trapani Castelvetrano è stato uno dei pochissimi comuni ad essere esclusi. Sull’argomento arriva una nota da parte del segretario comunale del Pd, l’arch Pasquale Calamia:



“Paradossale che il territorio di Castelvetrano non sia inserito nelle Zone Economiche Speciali. Compete alla regione Sicilia avanzare la proposta al Governo centrale ed ancora una volta il Governo Musumeci non si smentisce. Castelvetrano non è inserita nelle Zone Economiche Speciali- afferma Calamia- Il Governo di centro destra della regione siciliana, prima con il declassamento dell’Ospedale, oggi con il mancato inserimento del territorio di Castelvetrano dalle Zes continua a mortificare il nostro territorio. Il PD di Castelvetrano non ci sta!!! Le Zes sono una opportunità per il rilancio del territorio, l’auspicio è che Castelvetrano venga inserita per dare risposte concrete, …









