Salvati dagli Angeli in gommone. Due bagnanti hanno rischiato di annegare, nel tardo pomeriggio di oggi, nel mare di contrada Canalotto ad Alcamo Marina. Sono entrati in acqua nonostante le avverse condizioni meteo. Spinti dalla corrente non riuscivano a raggiungere la riva.

A dare l’allarme è stato un altro bagnante che ha chiesto l’intervento della Capitaneria di porto. In mare è uscito un gommone della Guardia costiera di Castellammare del Golfo che ha raggiunto i bagnanti salvandoli.









