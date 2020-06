A 35 km da Marsala, il primo parco eolico galleggiante del Mediterraneo

Un mega impianto eolico gallegiante con 25 pale galleggianti da 10 megawatt a una distanza di oltre 35 chilometri da Marsala e altrettanti dalle Egadi, in direzione della Tunisia.

Sono queste le caratteristiche del primo parco eolico galleggiante del Mediterraneo che potrebbe nascere entro il 2023 nel Canale di Sicilia, al largo di Marsala. L’impianto, chiamato 7Seas Med, potrebbe essere realizzato su un fondale di circa 300 metri di profondità con delle turbine galleggianti, sarebbe impossibile piazzarvi delle normali turbine offshore fisse, che non possono superare una profondità di 50-60 metri.

Il progetto, che al momento prevede un investimento di 741 milioni di euro, è stato sviluppato dalla società danese Copenhagen Offshore Partners con il sostegno del fondo Copenhagen Infrastructure Partners, specializzato in grandi progetti di energia rinnovabile in tutto il mondo, ed è stato presentato prima dello scoppio della pandemia al ministero dell’Ambiente e al ministero delle Infrastrutture.

«Ora navighiamo …









