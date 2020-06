Un anno fa il “miracolo Italiano” ed un sogno diventato realtà chiamato Serie B

Doveva essere una stagione intermedia, iniziata con mille dubbi e tanti giovanissimi. Si è rivelata invece un’annata stellare, caratterizzata dalla grinta, tenacia, forza e voglia di vincere di un gruppo pazzesco. Il Trapani Calcio di Vincenzo Italiano, quello del ritorno in Serie B, è ancora oggi impresso nei nostri occhi e scolpito sul nostro cuore. I 7500 spettatori che contro il Piacenza hanno potuto gioire ai gol di N’Zola e Taugourdeau non potranno fare altro che confermare come quella serata magica sia sembrata un bellissimo sogno trasformato in realtà. Una cavalcata trionfale cominciata in grande stile con 4 vittorie nelle prime 4 giornate di campionato, sbalordendo tutti gli addetti ai lavori: 10 gol fatti, 1 subito e primo posto in classifica. In panchina, l’esordiente Italiano alla prima stagione alla guida di un club di Serie C fa subito parlare di se per il gioco armonioso, corale, travolgente dei …









Leggi la notizia completa