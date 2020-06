Un altro guarito, rimangono 2 casi Covid in provincia

L’ASP di Trapani, nel consueto bollettino quotidiano inviato alla stampa, informa la cittadinanza sui casi di coronavirus aggiornati a lunedì 15 giugno. I casi positivi attuali sono due soggetti asintomatici a Marsala. Rispetto all’ultimo bollettino dell’ASP Trapani risulta un negativizzato a Mazara del Vallo.

Precisazioni casi Marsala: Si tratta di un paziente rientrata da Milano, posta in quarantena, risultato positivo al tampone di fine quarantena. L’altro soggetto invece è rientrato da Bergamo a marzo e posto in quarantena. Primo Tampone post quarantena dubbio, secondo negativo. A seguito accertamento diagnostico personale viene effettuato anche test sierologico qualitativo il cui esito risulta positivo. Viene data immediatamente comunicazione all’Asp che procede con tampone il cui esito è positivo. Il paziente viene posto in quarantena e data l’apparente incongruenza tra test e tampone si è proceduto ad ulteriore verifica diagnostica e …









