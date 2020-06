Un 15 giugno speciale per medici e infermieri: piega e taglio offerta dai parrucchieri

#UnPiccoloGestoPerVoi che non sarà mai abbastanza per quanto svolto da tutti gli operatori sanitari nel pieno della pandemia da Covid-19. Un lavoro che tutt’ora non conosce sosta: è soprattutto grazie a medici e infermieri che l’Italia, già da qualche settimana, sta effettuando prove tecniche di quotidianità ritrovata, tra cui il settore della cura alla persona: «Abbiamo deciso di fare qualcosa per loro», è il pensiero di Filippo Guzzetta, castellammarese e rappresentante di L’Oréal. Oggi, Lunedì 15 Giugno, è la giornata in cui tanti parrucchieri della provincia di Trapani, e non solo, hanno aderito all’iniziativa di offrire tagli gratis al personale medico: «Un modo per ringraziarli per quanto fatto e per quanto stanno facendo ancora», commenta Guzzetta, promotore dell’iniziativa. «Durante il lockdown abbiamo creato un gruppo whatsapp di 107 partecipanti con cui …









