Tutti in campo tra sicurezza e svago. L’Accademia Sport Trapani riapre ai suoi ragazzi

«Siamo stati la prima scuola calcio della provincia a riprendere le attività». L’Accademia Sport Trapani è tornata in campo lo scorso Mercoledì sul terreno di gioco del Giovanni Mancuso di Paceco: «Non vogliamo chissà quale plauso particolare – afferma Francesco Gambicchia – ma abbiamo solamente lavorato sodo per poter mettere in sicurezza il campo di calcio che ci sta ospitando. Stiamo cercando di rispettare quanto più possibile le direttive che ci sono state date dal governo. Ci tengo a precisare che la nostra voglia di tornare a fare non è legata ad un senso di irresponsabilità quanto a un senso di rispetto e dovere perché parliamo di ragazzini, di salute e non si può trascurare nulla».

Anche in situazioni tutt’altro che agevoli come quelle vissute durante il Coronavirus, l’Accademia si è distinta per …









