Trapani, Gianformaggio: “Troppo degrado nel centro storico. Tranchida rimandato”

“A due anni dalla elezione di questa amministrazione comunale, il voto in pagella non può sicuramente essere sufficiente: 4 e rimandati a settembre”.

Queste sono le parole del consigliere comunale di Trapani Gaspare Gianformaggio che non condivide le ultime scelte effettuate dalla Giunta di Giacomo Tranchida.

“Ci sono troppi problemi in città: è stato lodevole candidare Trapani a Capitale della Cultura italiana del 2021 ma è troppo lo stato di degrado presente nel nostro territorio e nel nostro centro storico. Troppi i rifiuti abbandonati in maniera indiscriminata, ho apprezzato l’intervento di alcuni nostri concittadini che con grande senso civico hanno pulito in maniera autonoma alcune zone della città come la via duca d’Aosta e altre zone di Trapani saranno ripulite dalle associazioni ma i cittadini non possono sostituirsi alle negligenze del Comune, questo lavoro, infatti, deve essere fatto quotidianamente da questa amministrazione che latita. Sono …









