Trapani, eseguiti due arresti in diversi interventi

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno eseguito due arresti, uno in flagranza di reato e uno in esecuzione di ordinanza di misura cautelare in carcere.

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Trapani – Borgo Annunziata – nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto per il reato di evasione Antonino BONANNO, trapanese, cl.92 con precedenti di polizia.

Lo stesso, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, si era allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione, venendo sorpreso dai militari operanti. Il Bonanno, che era già stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato di Trapani per il medesimo reato soltanto il 4 giugno scorso, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. Nel corso dell’udienza, la competente Autorità Giudiziaria …









