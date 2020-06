Trapani-Birgi riapre il 21 giugno, primo volo per Bologna

L’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi riaprirà a luglio. Anzi no, il 21 giugno. La notizia che lo scalo trapanese sarebbe rimasto chiuso sino a luglio era arrivata come una doccia gelata stamattina, quando sul sito del Ministero dei Trasporti comparivano i nomi degli aeroporti operativi, tranne quelli di Trapani e Comiso, la cui riapertura era prevista per il 14 luglio. La “correzione” è arrivata qualche ora addietro, con una nota del vice Ministero Giancarlo Cancellieri finita nelle mani del Presidente di “Airgest Spa”, Salvatore Ombra. Così Trapani e Comiso riapriranno il prossimo 21 giugno.

Per lo scalo trapanese è una riapertura tanto sperata, dopo mesi di stop, cassa integrazione per i dipendenti e un lavoro di contatti con diverse compagnie aeree per far ripartire il “Vincenzo Florio”. Qualche giorno fa un’altra brutta notizia era arrivata per l’aeroporto …









