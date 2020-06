Sono due, ed entrambi a Marsala, i casi di coronavirus in provincia di Trapani.

Lo comunica l’Azienda Sanitaria Provinciale nel suo consueto report.

I due sono giovani, rientrati a Marsala dal Nord Italia, e totalmente asintomatici. Non hanno contagiato nessuno, e sono in isolamento domiciliare obbligato, fino alla guarigione.

In totale in provincia sono stati effettuati 13.460 tamponi e 7.337 test sierologici.









