Sicilia, tampona un’altra auto e si ribalta sulla carreggiata opposta. 5 giovani feriti 

Poteva trasformarsi nell’ennesima tragedia della strada, l’incidente avvenuto, ieri, sull’autostrada A18 Catania Messina, tra Calatabiano e Giardini Naxos, dove sono rimasti feriti 5 giovani.

Un restringimento della carreggiata a causa di un cantiere, l’improvvisa frenata da parte di un automobilista e la vettura che segue dietro che non riesce ad evitare l’impatto in tempo.

E’ questo più o meno ciò che è accaduto, anche se la polizia sta svolgendo ulteriori indagini per capire l’esatta dinamica. L’auto con a bordo i cinque ragazzi, dopo l’impatto con l’altra auto ha sbattuto violentemente contro il guardrail e si è ribaltata finendo sulla carreggiata di marcia opposta.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Letojanni e Riposto e cinque ambulanze del 118 per soccorrere i feriti che, fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze.

Purtroppo questo è uno di quegli incidenti che deve far riflettere sullo stato delle strade e autostrade siciliane, spesso …









