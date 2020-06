Salemi, Pulizia di scarpate, marciapiedi e cunette. Pubblicato avviso per l’affidamento lavori

Salemi. È stata avviata la manifestazione d’interesse per l’affidamento dei lavori relativi alla pulizia di scarpate, marciapiedi e cunette all’interno del territorio comunale.

Con l’approssimarsi della stagione estiva infatti, sia le cunette che le scarpate delle principali strade extraurbane, risultano infestate di vegetazione spontanea, che ostruiscono i percorsi pedonali e le carreggiate, creando difficoltà e disagio al traffico sia pedonale che veicolare. Occorre quindi intervenire subito per prevenire inoltre possibili incendi estivi favoriti dall’essiccamento della citata vegetazione.

Dopo essere stata redatta l’apposita relazione da parte del tecnico comunale, l’Amministrazione ha quantificato l’importo complessivo per l’esecuzione dei lavori in 20 mila euro.

Tramite la piattaforma di e-procurement della Centrale Unica di Committenza Pantelleria -Ustica-Lampedusa-Linosa e Salemi, sarà possibile presentare la propria domanda di partecipazione per le ditte interessate.

Valentina Mirto









