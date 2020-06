Salemi, contenzioso con un tecnico. Il Comune condannato a pagare 67 mila euro

Salemi. Francesca Bellafiore, giudice del Tribunale civile di Marsala, ha condannato il Comune di Salemi al pagamento della somma di 67 mila euro per un contenzioso con un tecnico incaricato della direzione dei lavori di un appalto risalente al 2007.

Tutto ha inizio nell’agosto del 2007, quando il Comune di Salemi affida la direzione dei lavori ad un tecnico esterno (A. P.), per realizzare il progetto delle opere di urbanizzazione primaria, a servizio degli alloggi popolari di Via Tiziano e Viale Regione Siciliana. I lavori, dopo una serie di interruzioni, furono completati nel 2015, in attesa del collaudo finale che, come prevedeva il codice degli appalti all’epoca vigente, doveva essere eseguito previa nomina di un collaudatore da parte del competente Assessorato regionale.

Il Comune di Salemi però, nonostante avesse verificato la regolarità dell’operato del direttore dei lavori nominato, non aveva provveduto al pagamento delle somme dovute …









