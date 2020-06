Riparte domani il mercatino del martedì. Buone notizie anche per i mercati delle borgate

Riprenderà domani il consueto mercatino del martedì che da sempre è un punto di riferimento per le famiglie castelvetranesi e per tanti turisti e ospiti delle strutture alberghiere, Dopo il lungo stop imposto dal covid 19 e dalle misure di contenimento imposte dalle varie direttive governative, nella giornata odierna gli operai comunali hanno completato il lavoro di rifacimento delle strisce secondo le nuove misure di sicurezza anti Covid 19 nella piazza Giangiacomo Ciaccio Montalto. A darne notizia l’assessore alla polizia municipale Manuela Cappadonna che ha precisato: “Abbiamo anche voluto sistemare le anomalie presenti come la promiscuità tra alimentari e non alimentari e domani ripartirà il mercato. Si chiede ai cittadini di non recarsi nella prime ore della mattinata per consentire agli ambulanti di sistemarsi nei nuovi stalli.” Una bella boccata di ossigeno anche per i lavoratori che da settimane erano prive di qualsiasi forma …









Leggi la notizia completa