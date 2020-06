Riaprono le porte del Palazzetto dello Sport: la Scherma Mazarese riparte in sicurezza

Sono passati esattamente tre mesi dal termine delle attività di sala per la scherma mazarese tutta, in seguito all’emanazione dei decreti regionali e governativi finalizzati al contenimento della diffusione del Virus Covid 19. Un periodo lungo ed interminabile che ha stravolto tutto e tutti, cambiando non solo il modo di interpretare la vita quotidiana ma anche il modo di vivere lo sport.

Durante questo periodo il Circolo Schermistico Mazarese e la Mazara Scherma non si sono fermate del tutto ma hanno saputo proporre un nuovo modo di vivere lo sport e la scherma, fatto di video e foto che attestassero gli allenamenti in casa ma anche di video appuntamenti su piattaforme on-line.

Soluzioni alternative che, paradossalmente, hanno riscosso grande entusiasmo da parte dei maestri ed atleti.

Oggi finalmente si riprende l’attività di preparazione atletica in totale sicurezza e nel rispetto assoluto dei decreti governativi e …









