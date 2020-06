Porto di Selinunte, dopo la bonifica lo smaltimento. Anche se…

Un grande camion della Palermo Recuperi, si trova al momento sul molo di ponente del porticciolo di Marinella di Selinunte, pronta a caricare i cumuli di posidonia spostati su un lato del porto stesso in seguito alla già conclusa bonifica parziale dei fondali.

Dopo aver iniziato a caricare però, è come se ci fosse stato un ripensamento e buona parte della posidonia che era già sul camion è stata tirata di nuovo fuori.

Non si esclude che l’azienda possa aver avuto dei dubbi sulla natura mista del rifiuto (non solo posidonia) e abbia esitato sul da farsi. Le operazioni sono poi riprese, dopo qualche telefonata.

La Palermo Recuperi si occupa di rifiuti, stoccaggio e lavorazione della carta da macero. Nella sua pagina internet scrive di aver fatto della corretta gestione dei rifiuti il suo punto di forza, con grande attenzione all'









