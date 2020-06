POLIZZE TRUFFA: SMANTELLATA LA RETE DEI FALSI BROKER ASSICURATIVI RC AUTO ONLINE

INDIVIDUATE 44 PERSONE CHE SI CELAVANO DIETRO AD UN RAGGIRO DEL VALORE DI 3 MILIONI DI EURO – OPERAZIONE FAKE INSURANCE: SEGNALATI PER CONCORSO OMISSIVO NEL REATO ANCHE GLI INTERNET SERVICE PROVIDER

Oltre 220 i siti Internet privi di autorizzazione da parte dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) creati ad hoc con l’unico scopo di truffare: un business milionario che ha visto migliaia di cittadini indotti ad acquistare polizze assicurative per la responsabilità civile della propria auto, apparentemente convenienti, ma che in realtà non offrivano alcuna copertura. Oltre al danno derivante dal raggiro, i cittadini rischiavano, in caso di un sinistro o di un controllo di polizia, il sequestro del veicolo, il ritiro della patente o addirittura una denuncia. Per essere credibili, i siti promuovevano false RC Auto con i loghi delle principali compagnie assicurative simulando perfino un impeccabile servizio ‘online’ di …









Leggi la notizia completa