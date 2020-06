Perde la vita un 57enne tunisino residente a Mazara imbarcato sul motopesca “Maleno” che si trova a Cagliari

Ieri mattina un tunisino di 57 anni di nome Bechir originario di Biserta imbarcato nel peschereccio mazarese “Maleno” che si trovava nel porto a Cagliari ha perso la vita.

A dare il primo annuncio della scomparsa è stato proprio il comandante del peschereccio che, accorgendosi della mancanza dell’uomo dall’equipaggio, ha allertato la Guardia Costiera di Cagliari che immediatamente ha attivato le motovedette e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco per iniziare le ricerche.

Subito dopo, un viaggiatore che si trovava a bordo di un traghetto nelle vicinanze del molo di Ichnusa, ha allertato la Guardia Costiera in quanto ha notato il cadavere dell’ uomo che galleggiava in mare. Immediatamente recuperato dai Vigili del Fuoco, il cadavere è stato visionato dal medico legale per i primi accertamenti e per un primo esame. Il corpo non presentava nessun particolare segnale di violenza o ferite di alcun …









Leggi la notizia completa