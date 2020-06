Pappalardo adesso vuole “un ponte tra Sicilia e Tunisia”

Un ponte tra Sicilia e Tunisia, e l’ultima delirante proposta di Pappalardo, il generale dei carabinieri in pensione, a capo del surreale movimento dei gilet arancioni.

Pappalardo ieri è stato in Sicilia per una manifestazione sotto il palazzo dell’Ars. No Vax, negazionisti del coronavirus, anti 5g hanno manifestato per chiedere le dimissioni del governo Conte.

Palermitano, 73 anni, Antonio Pappalardo, generale di brigata in congedo dall’Arma, dove aveva prestato servizio anche il padre brigadiere, è passato dalle istituzioni alla protesta di piazza. Leader contro il governo di turno cavalcando il malessere popolare, con temi come la difesa della lira. “I politici si stanno divertendo e la gente non sa che la gente inizia ad aprire gli occhi. Il covid non esiste. Su un campione di 30mila morti, di covid sono soltanto 112. Avete chiuso un paese per un centinaio di morti? Siete dei cialtroni”. Afferma il comandante. “L’asintomatico non …









Leggi la notizia completa