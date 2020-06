Paceco, ripristinate le regolari modalità di accesso al cimitero comunale

Il Sindaco di Paceco, Giuseppe Scarcella, ha disposto il ripristino dei consueti orari di apertura del Cimitero comunale, revocando l’ordinanza che il mese scorso aveva modificato e limitato le modalità di accesso per ragioni legate alla prevenzione e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covd-19.

In base alla nuova ordinanza del Sindaco, l’apertura del cimitero comunale è adesso autorizzata tutti i giorni: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 17; la domenica e i festivi dalle 8 alle 13.

Gli utenti autorizzati potranno entrare al Cimitero comunale con l’autovettura, dal lunedì al sabato (festivi esclusi), dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30, nel rispetto dell’articolo 34 del Regolamento Comunale dei servizi funebri e cimiteriali.

Per l’accesso al cimitero comunale – precisa il Sindaco nella propria ordinanza – è fatto obbligo ai cittadini, nonché al personale addetto, di indossare la mascherina e di rispettare la …









