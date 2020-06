Oggi inizia il servizio antincendio in Sicilia. A breve anche i Forestali della manutenzione

Prende oggi il via la campagna antincendio in Sicilia. Riparte dalla sua data consueta

del 15 Giugno al 15 di Ottobre, e riparte dopo tanti incendi che sono iniziati già da

Marzo e che ancora ad oggi vede esserne protagonisti in lungo e in largo. Servizio

che ripropone sempre gli stessi problemi annuali e che non cambiano, seppur non

sono mai mancati gli inviti,incontri e ripercussioni e lamentele sul settore.

«Le cose vanno come devono andare, è tutto scritto – dice Antonio David di

ForestaliNews – visto che ogni anno tutti tentano di dire che il sistema cambierà, si

inizierà prima, saranno rimpinguati i posti vacanti e quant’altro. Il sistema si basa da

legge nazionale del 15 Giugno, quindi non può iniziare prima e dunque anche i

lavoratori forestali dell’antincendio si accomodano ai tempi stabiliti, pur sapendo che

i 151nisti le giornate di …









