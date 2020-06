Mercatino di Trapani, Diventerà Bellissima: “Ecco la nostra proposta”

“Ripristinare i servizi igienici essenziali, e nel caso di carenza di personale per il controllo del rispetto delle linee guida antiCovid, autorizzare il mercatino per n. 2 giorni settimanali dividendo il numero degli esercenti”. E’ la proposta di Diventerà Bellissima sulla questione del mercato del giovedì di Trapani. Ecco la nota stampa del coordinamento comunale del movimento comunale.

Diventerà Bellissima Trapani interviene sulla problematica del mercato del giovedì, preliminarmente rispedendo al mittente qualunque accusa di strumentalizzazione per noi e per altri rappresentanti politici avanzata da esponenti della maggioranza. Chiunque ha il diritto di esprimere la propria opinione su questa ed altre vicende che riguardano l’amministrazione della città, piaccia o meno a questa coalizione che sostiene questo Sindaco. Si chiama libertà di pensiero, si chiama Democrazia!

Ciò detto, vogliamo ricordare come il DPCM abbia delegato i COMUNI (non gli esercenti), a …









Leggi la notizia completa