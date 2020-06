Mazara, rapina un pensionato all’uscita dell’ufficio postale. Arrestata una donna

E’ stata arrestata dai carabinieri di Mazara del Vallo, la 37enne Ivana Ferrara.

La donna è responsabile della rapina ai danni di un anziano di 85 anni. L’uomo aveva appena prelevato la propria pensione, presso l’ufficio postale di via Salemi e all’uscita è stato aggredito dalla donna che è riuscita, dopo una colluttazione che ha causato il ferimento dell’anziano ad un braccio, a portarsi via tutto l’importo della pensione, 1240 euro.

Per la donna, a seguito delle indagini dei carabinieri, sono scattate le manette con l’accusa di rapina, furto e lesioni personale aggravate ed è stata rinchiusa nel carcere Pagliarelli di Palermo. Qui i dettagli nel comunicato dei militari:

Nella giornata di sabato 13 giugno 2020, i Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dall’ Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, hanno tratto in arresto FERRARA Ivana, …









