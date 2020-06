Marsala, Antonio Parrinello: “Se Alitalia non avesse fatto ricorso avremmo 25 rotte con Ryanair”

Antonio Parrinello, dirigente regionale e direttore del Parco Nazionale di Pantelleria, ha lanciato l’idea di una class action nei confronti di Alitalia.

Ho lanciato questa idea che è più una strada da percorrere. Vedo in questa azione scellerata di Alitalia che sta danneggiando il territorio in maniera enorme se non irreversibile. Faccio notare che, se Alitalia non avesse fatto ricorso, oggi il caso Trapani non esisterebbe. Avremmo 25 rotte con Ryanair, saremmo vicini ai due milioni e mezzo di passeggeri e sulla scia di Ryanair, potrebbero esserci altre compagnie aeree e non avremmo problemi. L’aeroporto non è una mega cattedrale nel deserto costruita per miracolo. L’aeroporto di Birgi funzionava, sono nati 500 b&b, tanti attività commerciali e tanti ragazzi che pensavano di costruire qui il loro futuro. Ora tutto questo salta perché Alitalia che fa la guerra alle low …









