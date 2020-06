Marsala, alla Fly Volley arriva la palleggiatrice Sara Gabriele

Non si ferma la campagna acquisti della Fly Volley Marsala, che assesta un altro colpo col botto.

Originaria di Petrosino (classe 93 per 175 cm), vestirà i colori biancazzurri della compagine del Presidente Marino, la palleggiatrice Sara Gabriele. Atleta giovane ma al contempo matura, esperta della categoria, indubbiamente di classe e solida garanzia.

Ha esordito a Marsala dove dopo diverse finali regionali U16, si è laureata campionessa regionale Under18. Trasferitasi a Petralia ha disputato tre stagioni di vertice in C, per poi approdare alla serie cadetta dove è arrivata la sua consacrazione. PVT Modica dal 2015 al 2017. Holimpia Siracusa nella stagione 2017/18, poi ancora B2 con Seap Aragona (2018/19 e promozione in B1), ed Ardens Comiso nello scorso campionato, col quarto posto ed una cavalcata verso la zona playoff interrotta solo dal Covid-19.

Ritorna a Marsala per lottare ancora indossando i colori a lei più cari.

