Il neoassessore Alberto Samonà sull’isola di Mozia: Questa è la Sicilia più bella  

Questo pomeriggio, sull’isola di Mozia, il neoassessore alla cultura e all’identità siciliana, Alberto Samonà, ha annunciato la riapertura dell’isola e del Museo Archeologico, prospettando importanti novità per l’imminente futuro del sito: la fine dei lavori di restauro del museo, l’estensione della rete Wi-Fi sull’isola, il lancio di un sistema di mappatura digitale e di guida interattiva tramite una comoda app per gli smartphone.

«Mozia è un’isola nell’isola», ha detto Samonà in presenza del sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, dei membri della Fondazione Whitaker e della Soprintendenza per i Beni Culturali. «Quando si parla dell’identità siciliana, in quest’isola ritroviamo la testimonianza dello spirito plurale delle nostre origini. Di questa bellezza noi siamo solo ospiti».

Tante le proposte annunciate e sperate: dall& …









