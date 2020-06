I guerrieri eroi del Covid, e quelli “delle SS” di Samonà

Adesso, che il Belpaese sia una nazione a volte estrosa e piena di risorse, è fatto risaputo.

Esempio sono due eventi pallonari e piacerà che si rammentino, lo stivale è calciofilo. Nel 1982 diventammo campioni del mondo battendo 3 corazzate, l’Argentina di Maradona, il Brasile di Zico, la Germania Ovest (allora i tedeschi erano ancora divisi) di Rumenigge, contro ogni pronostico, il Pertini entusiasta in tribuna è nei libri di storia e non solo calcistici. Il bis nel 2006 in terra teutonica in piena bufera calciopoli. L’altro è recente e purtroppo tragico ed è accaduto durante la fase 1 del Coronavirus. I nostri connazionali della sanità sono stati eroici non perché abbiano esercitato il loro lavoro, sono degli Eroi perché hanno lavorato senza dispositivi di protezione individuale, inventandosi mascherine e camici, e in turni massacranti con abnegazione, unico obiettivo la salute del cittadino, e hanno pagato con la vita …









