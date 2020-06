Una Nissan Micra rossa si è ribaltata in via Madonna di Fatima all’altezza dell’incrocio con via Venere. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine ma pare che l’auto abbia impattato contro una Fiat Punto parcheggiata. Ferita una donna alla guida del mezzo, trasferita in ospedale con un’ambulanza. Sul posto, anche Carabinieri e Vigili del Fuoco.









